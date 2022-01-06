Sabah yazarı: Her gün giydiğimiz kot pantolonların kiralandığı bir zamandayız, duyarlı bugünün gençleri paylaşmayı tercih ediyor

Sabah yazarı Hülya Güler, "paylaşım ekonomisi" konusunun "ev/işyeri ya da otomobil kiralamayı çoktan geçtiğini" söylerken, "Her gün giydiğimiz denim (kot) pantolonların bile kiralandığı bir zamandayız. Hatta artık giyim markalarına tıpkı internet, televizyon ya da telefon için yaptığımız gibi aylık ücret ödeyerek abone olabiliyoruz" dedi. Güler, bu durumu, "bugünün duyarlı gençlerinin paylaşmayı tercih etmesine" bağladı.

Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemiydi, iklim kriziydi derken, neredeyse her şeyin yeni halini öğrendiğimiz bir dönemdeyiz. INBUSINESS Dergisi, işte bu yeni dönemde (en basit tabiriyle) eski ile yeni arasında tercih yapmak zorunda kalacağımız 2022 ve sonrasının ikilemlerini kapsamlı bir araştırma dosyası ile ele aldı. Araştırmada, metaverse evreninden, yeşil mutabakata, kripto paralar-geleneksel varlıklar ikileminden, gıda sektörünün dinamiklerine, enerjide beklenen değişimden, iklim krizine ve hatta tatil yapma anlayışımızdan, psikolojik sorunlarımıza kadar iş dünyasını ve günlük hayatımızı etkileyecek tüm trendler incelendi.

Dosyada, 'Sahip olmak mı-erişim mi' sorusuyla formüle edilen ikilemde ise iklim krizinin tehditlerine rağmen halen sahip olmanın peşinde olanlar ile sürdürülebilir bir dünya için ürün ve hizmetleri paylaşmayı yani erişimi yeterli bulanların argümanları ortaya kondu.

Bu arada emin olun yarınlara daha iyi bir dünya bırakma konusunda son derece duyarlı bugünün gençleri, paylaşmayı tercih ediyor. (Hem de çoğu tek çocuk olmasına rağmen!)

Gençlerin bu eğilimi ve iklim krizinin dayatmasıyla yepyeni iş modelleri de yavaş yavaş belirmeye başladı."