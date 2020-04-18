Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu'ndan 'Luppo' tepkisi: Zihnimizle hamur gibi oynanıyor ve biz de buna alet oluyoruz

Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu, sokağa çıkma yasağının ilanıyla fırın ve marketlere kın eden vatandaşlardan birinin aldığı Luppo marka bisküvi üzerinden yapılan haberlere tepki gösterdi.

"O akşamı hatırladığımızda aklımıza elinde luppoyla kasa kuyruğunda bekleyen genç geliyor. Oysa koltuğun altına sıkıştırılmış pırasa demeti daha sarsıcıydı ama sosyal medyada algı üretmek için pırasa yeterince 'genç' bir malzeme değildi" diyen Babaoğlu, "Zihnimizle hamur gibi oynanıyor ve biz de buna alet oluyoruz" ifadesini kullandı.

Sözlerinin devamında İpsos'un 10 Nisan akşamına ilişkin 31 ilde gerçekleştirdiği araştırmaya atıfta bulunan Babaoğlu, "Peki o iki saat içinde gerçekte ne satın alınmış? İpsos'un 31 ilde yaptığı araştırmaya göre tabii ki, en çok bakliyat, makarna ve un alınmış. Ekmek bile sonra geliyor" dedi.

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