Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu: Doğalgaz keşfi açıklandığından beri iyice gaza geldiler; alçaklaşıyorlar, paçozlaşıyorlar

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıklamasını eleştirenlere yönelik yazısında, "Doğalgaz keşfi açıklandığından beri iyice gaza geldiler. Ecnebilikleri tavan yaptı. Git gide... Alçaklaşıyorlar... Paçozlaşıyorlar... Fakat umurlarında mı? Hayır. Sosyal medyada onlara bakıp "dingiller" diyorsunuz da, etkileniyorlar mı? Neden hiç etkilenmiyorlar, orası önemli asıl... Millet yokmuş, Türkiye yokmuş, sadece kendi sosyal çevreleri varmış gibi yaşamaya şartlandırılmış bir zihin onlarınki..." diye yazdı.

Haşmet Babaoğlu, "Aynı gemide değiliz" başlıklı yazısında, "Asıl üzücü olan ne, biliyor musunuz? Muhafazakar çevrelerden gençlerin son yıllarda bir tür "hızlı kurslar"dan (crash course) geçirilerek ruhen "buralı" olmaktan çıkarıldığını ve yavaş yavaş sözünü ettiğim kesime katıldıklarını fark edemiyoruz. Hemen popüler kültürü suçlama kolaycılığını seçmeyelim... Mesele iktisatta, mesele insan ilişkilerinde, mesele gündelik hayatta... Çünkü vatan duygusunun yeşerip derinleştiği yer asıl oraları..." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...