Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu: Bugün bizdeki muhalefet Almanya'nın denetimindedir

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, Yunanistan ile Mısır arasında yapılan Deniz Yetki Anlaşması karşısında muhalefetin suskun olduğunu iddia ederek, "Bugün bizdeki muhalefet Almanya'nın denetimindedir, bunu çoğu zaman gözden kaçırıyoruz. Muhalefetin söylemini ve yönünü belirleyen içimizde güçlü STK'lar yoluyla örgütlenen Almanya'dır." diye yazdı.

Haşmet Babaoğlu, Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik çağrısı için "milli mevzi" benzetmesinde bulunarak, "Giderek Türkiye için bir "güvenlik sorunu" haline gelen sözde muhalefet cephesinden çekilmesini istediğini düşünmek daha doğru olur." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...