Sabah yazarı Hasan Basri Yalçın: Teklif yok, bunlar üç gündür 'taciz, tecavüz serbest hale geldi' diye dolanıyor ortalıkta

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını çıktığı günden bu yana, muhalefetin propaganda yaptığını iddia ettiği yazısında, "Teslim aldıkları İBB'yi ne hale çevirdiklerini hep beraber gördük. En son millete fahiş fiyata gofret satmaya çalışırken ortaya çıkmıştı. Şimdi de zekât fitre dileniyor. Diğer CHP'li belediyelerin açtık dedikleri sahra hastanesi komedisine hiç girmiyorum diye yazdı.

Hasan Basri Yalçın, "Şizofrenlikte zirve" başlıklı yazısında, ortada olmayan bir kanun teklifinin tartışıldığını da savunarak, "Tasarı bile yok. Bunlar üç gündür 'taciz, tecavüz serbest hale geldi' diye dolanıyor ortalıkta" ifadelerini kullandı.

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