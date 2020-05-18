Sabah yazarı Hasan Basri Yalçın: Kovid ile çağ açıp çağ kapatmaya gerek yok, abartmanın tadını kaçırmamak lazım

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, son günlerde kullanılan ’Kovid Çağı’ ifadesini abartılı bulduğunu belirtti. Yalçın, “Kovid sonrası dönem falan deseler anlarım. Kovid sonrasında, Kovid sırasında olduğu gibi belki gerçekten hepimiz hayatımıza yeni düzenlemeler getirebiliriz. Ve aslında belki de bir yıl sonra bu konuyu tamamen kapatabilir ve bambaşka konulara odaklanabiliriz. Biliyorsunuz bu tarihteki ilk salgın değil. En büyüğü de değil. Son salgın da olmayacak. Tarih boyunca çok daha fazla insan yaşamına mal olan, ekonomik ve siyasi bedeli çok daha ağır olan salgınlar yaşandı. Sonra ne mi oldu? İnsanlar kaldığı yerden devam etti.” düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, Bugün dünya milli devleti ve yerel ekonomiyi yeniden canlandırıyor. Ama bu zaten Kovid öncesi ve Amerika tarafından pimi çekilmiş bir süreç. Gün gelir, başka bir yöne de evrilebilir. Ancak şimdilik herkesin kendini bu şartlara göre ayarlaması en doğrusu. Kovid ile çağ açıp çağ kapatmaya gerek yok. İnsanlık tarihi içindeki tatsız serüvenlerden biri olarak yerini alacaktır. Ama hepsi o kadar. Abartmanın tadını kaçırmamak lazım." görüşünü savundu.

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