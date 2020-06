Sabah yazarı Hasan Basri Yalçın: Gettosuna hapsedilmiş muhalif seçmene olmayacak zırvalar pompalanıyor

Sabah Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, uzun süreden bu yana algı operasyonlarına maruz kalındığından ötürü, ciddi bir gerçeklik sorunu yaşandığını belirterek, muhalefetin bu havayı çok sevdiğinden ötürü bilinçli ve kurumsal biçimde yalan ürettiğini iddia ettiği yazısında, "Bu yalanlar belli mecralardan sürekli dozajı artırılarak veriliyor. Gettosuna hapsedilmiş muhalif seçmene olmayacak zırvalar pompalanıyor." diye yazdı.

Hasan Basri Yalçın, "Toplumsal gerçekliği inşa etmek" başlıklı yazısında, iktidar arayışı adına Recep Tayyip Erdoğan iktidarına saldırmak ve yıkmak için her türlü yalan ve iftiranın söylendiğini de savunarak, "Bu nedenle her türlü yalan ve iftira söylenebilir. Her yol mubahtır. Ancak hep söylemeye çalışıyorum. Bu sağlıklı bir ruh halinin ürünü değil. Sistematik bir yıkıcılık sadece iktidara değil tüm ülkeye zarar veriyor. Gerçeklik algılara kurban ediliyor. Halbuki bir toplumun ortak bir vizyon sahibi olabilmesi için öncelikle ortak bir dünya okuması olması gerekir. Türkiye'nin gerçeklerine dair asgari bir benzer görüşünüz yoksa ortak gelecek hayaliniz de olmaz." ifadelerini kullandı.

