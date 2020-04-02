Sabah yazarı Hasan Basri Yalçın: Eskiden İBB hizmet verirdi, şimdi bakkalcılığa soyunmuş

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip Koronavirüs'e karşı (Covid-19) başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' yardım kampanyasının devlet garantisi altında yapıldığını belirterek, "Aksi halde ortaya bakkal zihniyetiyle çıkan bazı kurum ve kuruluşlar bu durumu bile sömürebilir. Gördünüz mü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin erzak paketini? Hepi topu 70 veya 80 lira tutacak bir paket yapmışlar. Üzerine de 150 lira fiyat çakmışlar. Sanki belediye değil bakkal. Kriz fırsatçılığı yapar gibi. Fahiş fiyata gofret satma çabası. Eskiden İBB hizmet verirdi. Şimdi bakkalcılığa soyunmuş. Vizyon dediğin budur. Koca İBB'yi Erdal Bakkal'a çevirdiler." ifadelerini kullandı.

Yalçın, kriz fırsatçılarının önüne geçilmesi gerektiğini savunduğu yazısını, "Allah'tan belediyelerin kendi kafalarına göre kampanya başlatıp İBAN paylaşmasının önüne geçildi. Yardım paketinde bile milleti kazıklamaya kalkan bir zihniyet rica ediyorum para toplamasın." diye tamamladı.

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