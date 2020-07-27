Sabah yazarı Hasan Basri Yalçın: Diyanet İşleri Başkanı yanlışlara işaret etmesin mi?

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, toplumun büyük çoğunluğunun Ayasofya'nın ibadete açılmasını bayram havasında kutlarken, hazımsızlık çektiğini iddia ettiği bazı marjinallerin tuhaf işler peşinde olduğunu belirterek, "Millet bir bütün olmuş şükür duaları ederken onlar Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a saldırmakla meşguldü. Yok efendim hutbeye neden kılıçla çıkmış? Acaba Atatürk'e mi lanet etmiş?" diye yazdı.

Hasan Basri Yalçın, eski defterleri kurcalamanın kimseyi bir fayda getirmeyeceğini savunduğu yazısında, "Ülkenin büyük bir çoğunluğu böylesi bir hassasiyet gösterirken birilerinin bunu bile bastırma çabası ayıptır. Ne istiyorlar? Diyanet İşleri Başkanı ilkeleri dile getirmesin mi? Yanlışlara işaret etmesin mi? Ortada kişisel bir hakaret falan söz konusu değil. Kaldı ki, Erbaş'ın dile getirdiği ifadeler neredeyse bütün vakfiyelerde bulunuyor. Atatürk üzerinden bir alıngan devşirmenin kimseye faydası yok. Evet kimseden özür dilemeyeceğiz. Kılıçla almış atalarımız. Kılıçla korumak da bizim boynumuzun borcudur." diye yazdı.