Sabah yazarı Hasan Basri Yalçın: 1999 depremindeki karmaşayı hatırlayın, ortada devlet bile yoktu

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, deprem konusunda kentsel dönüşümden deprem bilincine kadar birçok alandaki eksiklikleri en aza indirgenmesi gerektiğini belirterek, "Dikkat ederseniz, 99 deprem yönetmeliğinden bu yana yapılan binalar depreme daha dayanıklı. Mümkün olduğunca tüm binaların bu yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm projelerinin bu ülke için ne kadar önemli olduğunu depremler bize hep hatırlatıyor. Uygulamayı artırmak, denetimleri sıklaştırmak kamu kurumlarının görevi.

Ama vatandaş olarak da hepimiz aynı bilinçle hareket etmek zorundayız. Yarın öbür gün "eyvah" dememek için deprem gerçekliğine uygun olarak kendi yaşamımızı ve ailelerimizi güvence altına almaya çalışmalıyız." diye yazdı.

AFAD, UMKE ve Kızılay ekiplerinin dakikalar içinde afet bölgesine yetişip arama-kurtarma çalışmalarına başladıklarına işaret eden Yalçın, "99 depremindeki karmaşayı hatırlayın. Ortada devlet bile yoktu. Vatandaş bir yandan yaralarını sararken bir yandan da şehirlerde düzeni kendi sağlamak zorunda kalıyordu. Oradan alınan dersler ve yapılan düzenlemeler sayesinde bugün arama kurtarma ve düzen sağlama işlemlerinde sıkıntı yaşanmıyor. Gelişmeye bir başka örnek de iletişim araçları üzerinden verilebilir. Mesela bir önceki depremde telefon şebekelerinin yetersizliği hissedilmişti. Hatlar kilitlenmişti. Bu sefer İzmir'e hemen seyyar baz istasyonlarının sevk edildiğini gördük. Demek ki öğrenmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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