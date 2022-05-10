Sabah yazarı: Harlanmaya çalışılan "yabancı düşmanlığı" ve "ırkçılık" ateşini de "düzensiz göçmen" akınını da nihayetinde çözmeye mecburuz

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, "İçimizde harlanmaya çalışılan 'yabancı düşmanlığı' ve 'ırkçılık' ateşini de giderek tatsız bir biçim kazanan 'düzensiz göçmen' akınını da konuşup tartışmaya ve nihayetinde çözmeye mecburuz." düşüncesini dile getirdi.

Babaoğlu yazısında, "Tamam! Yalan dolanla tıka basa doldurulan, sosyal medyanın berbat manipülasyonlara alet edildiği çok sert bir mesele...Biliyorum... Her yanı provokasyon bu meselenin... Üstelik daha konuşmaya başladığımız anda bile bu toplumun güzel ve müşfik özelliklerinin birer birer sohbet ortamından uzaklaşmaya başlayacağından çekiniyoruz. Ama biz 'Yok!' deyince yok olacak bir mesele değil! Kendimizi aldatmayalım." ifadesini kullandı.