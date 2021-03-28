Sabah yazarı Gür: Sıcak paraya bel bağlanmaz

Sabah gazetesi yazarı Nurullah Gür, "Sıcak paraya çok fazla bel bağlanmaması gereken bir ortamda uzun vadeli stratejiler ve politikalar üzerinden ilerlemeliyiz." görüşünü savundu.

Gür yazısında, "Burada Türkiye için iki alternatif var: İçeride dolarizasyonu tersine çevirmek ve mümkün mertebe doğrudan yabancı yatırım çekmek. Kolay işler olmadığını biliyorum. Ama imkânsız da değil." düşüncesini dile getirdi.

Gür şu ifadeleri kullandı:

"Dolarizasyonu tersine çevirmek için ihtiyaç duyduğumuz politikalar şunlar:

Enflasyonun kalıcı olarak gerilemesine yardımcı olacak yapısal adımları bir an önce atmak.TL birikimlerin enflasyon karşısında erozyona uğramasını engellemek. TL'ye yatırımı cazip kılacak politikaları bir süre daha devam ettirmek. Mevduat stopaj oranlarının düşürülmesi gibi.Reform paketindeki politikaları belirlenen takvime sadık kalarak hayata geçirmek. Böylece Türkiye ekonomisine yönelik güveni ve heyecanı diri tutmaya çalışmak.Finansal dalgalanmaların önüne geçmek için politika öngörülebilirliğini mümkün olduğunca yüksek tutmak.

Doğrudan yabancı yatırım çekmeye yardımcı olabilecek maddeleri de şöyle sıralayabiliriz:İş ortamını kolaylaştırma çabalarını hızlandırmak.Hukuk sisteminin daha etkin ve hızlı biçimde çalışmasını sağlamak suretiyle yatırımların korunmasına ve olası anlaşmazlıkların kolayca çözülebileceğine yönelik güven ortamı oluşturmak.Salgın sonrası dönemde küresel tedarik zincirlerindeki ağırlığımızı arttırabileceğimiz ürün gruplarına yönelik özel teşvik mekanizmaları geliştirmek.Türkiye'nin hem Batı hem de Doğu ile ilişkilerini rasyonel ve yapıcı biçimde sürdürebileceğini göstermek."