Sabah yazarı Gür: Kurda mevcut seviyeler korunur ve petrol fiyatları gerilerse, yılın ikinci yarısında enflasyon düşer

Sabah gazetesi yazarı Nurullah Gür, geride kalan haftada açıklanan ve aylık yüzde 11,10, yıllık ise yüzde 48,7'lik enflasyon oranlarını değerlendirdi. Gür, enflasyonun düşüşe geçmesi için kur geçişkenliğinin ve yayılım hızının yavaşlaması gerekiyor diyerek "Eğer kurda mevcut seviyeler korunur ve jeopolitik risklerin durumuna bağlı olarak petrol fiyatları gerilerse, 2022'nin ikinci yarısında enflasyonda ılımlı ve kademeli bir gerileme yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

Yaşanan enflasyon artışına ilişkin ise Gür, "Tütündeki ÖTV ayarlamasının yanı sıra doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan artışlar enflasyon rakamlarında kendini hissettirdi. Rakamlar ayrıca döviz kuru geçişkenlik etkisinin de sürdüğüne işaret ediyor. TÜFE sepetindeki 409 maddeden 354'ünün ortalama fiyatları yükselmiş." dedi.

Yazının tamamı için tıklayın