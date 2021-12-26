Sabah yazarı Gür: Enflasyonun seyri, yeni politikanın başarısı için belirleyici olacak

Sabah gazetesi yazarı Nurullah Gür, kur korumalı TL vadeli mevduat uygulamasının hükümete enflasyonu kontrol altına almak için 3 aylık süre kazandırdığını ifade etti. Gür, "Özellikle enflasyonun izleyeceği seyir, yeni politikanın başarısı için belirleyici olacak" dedi.

Gür "Eğer dövizdeki yukarı doğru trend devam etseydi, halihazırda yüksek olan enflasyon aşırı tehlikeli seviyelere savrulabilirdi." diyerek yazısında şunları kaydetti:

"Ekonomi yönetiminin elinde en az üç aylık bir fırsat penceresi var. Bu süreçte enflasyonu düşürmeye ve beklentileri iyileştirmeye dönük tamamlayıcı politika adımları atılabilirse, kısa vadede yakalan istikrarı orta ve uzun vadelere taşıma şansı atar. "