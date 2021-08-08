Sabah yazarı Gür: Enflasyona sadece parasal bir mesele olarak bakmanın, hedefi tutturmada başarı sağlamadığını son 10 yılda defalarca gördük

Sabah gazetesi yazarı Nurullah Gür, "Enflasyona sadece parasal bir mesele olarak bakmanın, hedefi tutturmada başarı sağlamadığını son 10 yılda defalarca gördük. İklim değişikliği, enflasyon için tehdit oluştururken, kuraklık gıda enflasyonunu küresel ölçekte artırıyor" düşüncesini dile getirdi.

Gür yazısında, "Enflasyonun sadece parasal bir fenomen olduğu görüşü, uzun yıllar dünya sahnesinde politika yapıcıların kılavuzu oldu. Bu görüş, para politikasının kurallara bağlı ve öngörülebilir biçimde yürütüldüğü takdirde enflasyon sorununun olmayacağını iddia eder. İşi basite indirgeyerek enflasyonun yapısal nedenlerine fazla bakmaz. Enflasyon hedeflemesi bu iktisadi anlayış temel alınarak tasarlanmıştır. Hakkını vermek gerekir ki enflasyon hedeflemesinin dünya genelinde düzgün çalıştığı bir dönem oldu. Çin'in ucuz ürünlerinin küresel enflasyonu törpülediği ve uluslararası sermaye hareketlerinin görece istikrarlı olduğu 2000'lerin başında parasal aktarım mekanizması ve enflasyon hedeflemesi fena çalışmadı." ifadesini kullandır.

Gür şunları kaydetti:

"Enflasyona sadece parasal bir mesele olarak bakmanın, hedefi tutturmada başarı sağlamadığını son 10 yılda defalarca gördük. Bazı yapısal meseleler para politikasını ve merkez bankalarını aciz bırakıyor. Gelişmiş ülkelerin geçtiğimiz 10-15 yıllık dönemde yüksek enflasyon gibi bir problemleri olmadı. Ama onların da derdi, enflasyonu bir türlü yüzde 2 hedefine ulaştıramamaktı. 2008'deki kriz sonrasında iyice ayyuka çıkan gelir eşitsizliği, bazı ürün gruplarında talebin zayıf kalmasına neden oldu. Trilyonlarca dolar para basıldı. Negatif reel faiz verildi. Sonuç değişmedi. Enflasyon kıpırdamadı. Gelişmeleri doğru okuyan bazı merkez bankaları, 20-30 yıl önce kimsenin hayal edemeyeceği bir şey yaptılar ve gelir eşitsizliğini tartışmaya açtılar."