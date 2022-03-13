Sabah yazarı Gür: Enerjide dışarıya aşırı bağımlı olmak ciddi bir zaaf

Sabah gazetesi yazarı Nurullah Gür, "Rusya- Ukrayna savaşının yarattığı jeopolitik gerilim, enerji fiyatlarını uçurunca enerji piyasasına yön veren ülkeler harekete geçti. Küresel enerji krizinin sancıları artarak devam ediyor Enerjide dışarıya aşırı bağımlı olmak ciddi bir zaaf. Bu bağımlılık, sadece ekonomik anlamda değil, güvenlik gerekçelerinden dolayı da tehlikeli." değerlendirmesini yaptı.

Gür yazısında, "Rusya-Ukrayna geriliminin tetiklediği son enerji krizi bu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Bu jeopolitik gerilim enerji fiyatlarını uçurdu. Enerji piyasasına yön veren ülkelerden gelen hamleler, fiyatların yüksek seyretmeye devam edeceğini söylüyor. ABD ve Birleşik Krallık bu hafta Rusya'ya enerji sektörünü içine alan yeni yaptırımlar uyguladı. ABD, Rusya'dan gaz ve petrol ithalatını yasaklarken, İngiltere ise ithalatı kademeli olarak durduracağını açıkladı. ABD toplam petrol ithalatının yüzde 7'sini, Birleşik Krallık ise yüzde 11'ini Rusya'dan gerçekleştiriyor. Birleşik Krallık doğalgaz ithalatının yüzde 5'ini Rusya'dan yaparken, ABD ise Rusya'dan gaz ithal etmiyor." ifadesini kullandı.

Gür şunları kaydetti:

"Rakamlardan da anlaşılacağı üzere, bu iki ülkenin Rus enerjisinden vazgeçmesi AB'ye kıyasla daha kolay. Petrol fiyatlarının artması tabi ki Amerikalı ve İngilizlerin de satın alma gücünü olumsuz etkiliyor. ABD'de benzinin galon fiyatı bu ay yüzde 19.3 oranında arttı. Başkan Biden 1970'lerde petrol fiyatlarındaki sert artışla birlikte gelen stagflasyonun Amerikan ekonomisi üzerindeki sarsıcı etkilerini o yıllarda siyasete atılmış bir figür olarak gayet net hatırlıyor. Bu acı tecrübe kasımdaki ara seçimler yaklaşırken Biden'ı endişelendiriyor. Çift haneli enflasyonla seçime girmek Biden ve Demokratlar için zorlayıcı olur."