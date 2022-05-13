Sabah yazarı Güngör: Yıllık yüzde 70'e dayanan enflasyonu bir anda tek haneye düşürmek o kadar kolay olmayacak

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Belli ki, aylık 7.25'e, yıllık yüzde 70'e dayanan enflasyonu bir anda tek haneye düşürmek o kadar kolay olmayacak. Hele hele tek hanede tekrar kalıcılık sağlamak için radikal bazı önlemleri almak gerekiyor. Ve elbette topyekün mücadeleye girişmek şart..." düşüncesini dile getirdi.

Güngör yazısında, "Hükûmetin önündeki en büyük sorun hiç şüphesiz ki, enflasyonla mücadele... Piyasada fiyatlama davranışları bozulmuş durumda... Bu davranışsal bozukluğun bir kısmını ahlaki bir sorun olarak değerlendirsek de bugün elindeki malı yarın bulamayacağı korkusuyla fiyatı şişirenleri de atlamamak gerekiyor... Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından anladığımız, enflasyon beklentilerini iyileştirecek birtakım çalışmaları önümüzdeki günlerde peş peşe göreceğiz." ifadesini kullandı.