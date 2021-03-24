Sabah yazarı Güngör: Yerli yatırımcılar adeta balinalarla güreşti

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Dün bizim borsada da GameStop'taki gibi bir vaka izledik. Yerli yatırımcılar adeta balinalarla güreşti." görüşünü savundu.

Güngör yazısında, "Yabancılar sabahtan itibaren Garanti Bankası hisselerine yine satış emirleri yağdırmaya başladı. HSBC, Merrill Lynch, Ak Yatırım, Ünlü Menkul üzerinden gelen emirlerle kağıt tabandan kalkamadı. Borsa endeksi yüzde 5'ten fazla aşağıya indi. Öğleden sonra çeşitli aracı kurumlar üzerinden yerli yatırımcılar devreye girdi. 107 milyon lot hisse alınca kağıt ayağa kalktı. Bu hareket borsada endeksi de artıya çevirdi. Hatta bir ara 1.400 puan geçildi. Ama Garanti'de bir türlü satış emirlerinin ardı arkası kesilmedi. Akbank ve Yapı Kredi'ye de yoğun satış baskısı gelince, bu sefer BİST yine günü düşüşle kapattı. Anlayacağınız, dün borsanın kaderini çizmeye çalışan yerli yatırımcıların yabancılara karşı bilek güreşini izledik. Fakat şu sorunun cevabı meçhul… Yabancılar niye bu kadar inatlaşıyor?" düşüncesini dile getirdi.

Güngör şu ifadeleri kullandı:

"Bu sadece Merkez Bankası başkanının görevden alınmasıyla açıklanamaz. Belli ki, bir süredir TL varlıklarda pozisyon alan yabancılar, para kaybedeceklerini düşünüp, pazartesi günü nefretle hisse senetlerine hücum ettiler. Gözlerini karartıp özellikle paylarının yüksek olduğu banka hisselerinde zararına da olsa satış furyası başlattılar. Piyasadaki genel havayı bozup, faturayı son 1 yılda hisse senedine hücum eden yerli yatırımcıya kesmek istediler. Şimdilik evdeki hesap çarşıya uymamışa benziyor. Zira, yerli yatırımcıların ağırlıklı olduğu hisselerin büyük bölümü dün pozitif bölgeye geçti. Kritik soru yabancıların bu tavrı daha fazla sürdürüp sürdürmeyeceği... Bekleyip göreceğiz!"