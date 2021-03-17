Sabah yazarı Güngör: Taşıt saltanatı, verimsiz döner sermaye işletmeleri, KİT'ler, belediye harcamalarına "neşter" vurulacak; bana kalırsa geç bile kalındı

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı ekonomi reform paketinin en önemli ayaklarından birisininin kamuda tasarruf tedbirlerinin olduğunu belirtti.

Güngör yazısında, "Burada birçok alt başlık var. Belli ki, taşıt saltanatından verimsiz döner sermaye işletmelerine, KİT'lerden belediyelerdeki harcamalara kadar pek çok noktaya 'neşter' vurulacak. Bana kalırsa, geç bile kaldı..." düşüncesini dile getirdi.Güngör, "Velhasıl, daha önce defalarca dile getirilen ama kısmi ilerleme sağlanan bu alanlarda gereksiz para akan muslukları bu kez kapatmalıdır. Fedakârlık sadece vatandaştan beklenmemelidir." görüşünü savundu.