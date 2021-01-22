Sabah yazarı Güngör: Merkez Bankası "Epeyce bir süre faiz indirimini unutun" dedi; galiba kaş yaparken biraz göz çıkardık

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutma kararına ilişkin olarak, "Merkez Bankası 'Epeyce bir süre faiz indirimini unutun' dedi; galiba kaş yaparken biraz göz çıkardık" yorumunu yaptı.

Güngör yazısında, "Dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizinde değişiklik yapmadı ama açıklama metnine öyle bir laf girdi ki, tam da bu deyimdeki gibi bir anlama çıktı. Banka özetle dedi ki, "Siz epeyce bir süre faiz indirimini unutun." Piyasacılar çakılan sinyali aldı. Birkaç gündür açıklama üzerine açıklama yapan reel sektöre de tek yol konuyu unutmak kaldı!" düşüncesini dile getirdi.

Güngör, "Tabii, yarın bankaya kredi yapılandırması için gittiklerinde acı gerçekle yüzleşmek kaydıyla… Biliyorsunuz, geçen yılın başında, pandemi öncesinde herkesin işleri yavaş yavaş rayına girmeye başlamıştı. Sonra dünyanın başına virüs belası geldi. Millet evlere çekildi, satışlar bıçak gibi kesildi, üretim durma noktasına geldi. O dönemde reel sektörü canlandırmak için düşük faizli krediler devreye sokuldu. İşletmeler bir nebze nefes aldı. Fakat virüsün versiyonları çıktıkça, kısıtlamalar devam ettikçe, millet eve çekildikçe, çarklar da bir türlü dönemedi. Hal böyleyken, ucuz kredilerin ödemeleri de geldi, çattı. Şimdi herkes kara kara düşünüyor. Velhasıl, galiba kaş yaparken biraz göz çıkardık. Umarım, işlerin bir tek faiz silahıyla dönmeyeceğini anlamışızdır." ifadesini kullandı.