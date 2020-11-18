Sabah yazarı Güngör: Manipülatörler yeni yöntemler bulmaya başlamış, Telegram, WhatsApp gruplarında şarkı yoluyla hisse şifreleri veriyorlarmış!

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Manipülatörler yeni yöntemler bulmaya başlamış, Telegram, WhatsApp gruplarında şarkı yoluyla hisse şifreleri veriyorlarmış!" görüşünü savundu.

Güngör, "Biliyorsunuz, hisse ve kripto para yatırımcıları WhatsApp, Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları ile Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarını aktif şekilde kullanıyor. Buralarda manipülatörler cirit atıyor. 'Taze' yatırımcılara tavsiyelerde bulunuyor. SPK'nın gözetim birimi hem sosyal medya mecralarını hem borsa forumlarını hem de WhatsApp, Telegram gruplarını anlık takip ediyor. Bu gruplara sızıp yakaladıklarına basıyor cezayı... Fakat onlar da boş durur mu! Duyduğuma göre, SPK işi çok sıkı tutunca manipülatörler yeni yöntemler bulmaya başlamışlar." düşüncesini dile getirdi.

Güngör, "Ne mi?Telegram, WhatsApp gruplarında şarkı yoluyla hisse şifreleri veriyorlarmış! Şaka yapmıyorum... Yatırımcıyı yönlendirecekleri hisse senedine uygun bir şarkıyı paylaşıyorlarmış." ifadesini kullandı.