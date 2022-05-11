Sabah yazarı Güngör: Konut kredisi düşüyor, ev fiyatları fırlıyor, bunun enflasyona yansıması nasıl olacak?

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı konut kredisi paketinin ardından ev fiyatlarının yükseldiğine dikkat çekerek, "Bunun enflasyona yansıması nasıl olacak?" diye sordu.

Güngör yazısında, "Belli ki, piyasadaki faiz oranlarının 0.99'a düşmesi konut fiyatlarını ortalama yüzde 15-20 artırdı. Bakalım, bunun enflasyona yansıması nasıl olacak? Fakat ne tuhaf değil mi? Ne zaman hükümet iyi niyetli bir hamle yapmaya kalksa aynı sansarlar sahneye çıkıyor. KDV iniyor, markette fiyat biniyor. Konut kredisi düşüyor, ev fiyatları fırlıyor. Üretip, istihdam sağlasınlar diye işadamına ucuz finansman sağlanıyor, para villaya, yata, dövize gidiyor. Neden mi böyle? Çünkü, fırsatçılığın hukuki yaptırımı yok.İsteyen malına istediği fiyatı çekiyor. Anlayacağınız, ranta açık tam serbest piyasa düzeni!" ifadesini kullandı.