Sabah yazarı Güngör: Kazandığını işçiye koklatmak istemeyen patronlar işten çıkarmalara tevessül etmeye başladı

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, asgari ücretteki artış sonrasında işverenlerin işçi çıkarmaya başladıklarını dile getirdi. Güngör, "Halbuki, asgari ücret zammı sonrasında işverenlerin yükünü almak için de devlet birtakım kolaylıklar getirdi. Patronları, işçi başına 450 TL'lik bir yükten kurtardı. Buna rağmen, kazandığını işçiye koklatmak istemeyen patronlar işten çıkarmalara tevessül etmeye başladı." dedi.

Piyasada şubat ayında "işten çıkarma yasağı" geleceğine dair iddiaların dolaştığını dile getiren Güngör şöyle dedi:

"Bunu da bahane yapan patronlar, 8-10 kişilik gruplar halinde işten çıkarmalar yapıyorlarmış…

Tabii bir de bunu diğer çalışanlar için tehdit ve pazarlık unsuru olarak kullanıyorlar. Niye mi? Çünkü, işyerinden 8-10 kişiyi çıkardıkları zaman kalanların gözü korkuyor.

Ondan sonra isteklerini sıralıyorlar. İşçiye diyorlar ki, 4 bin 253 lira 40 kuruşu sana bankadan yatırırım. Ama 750 TL'sini elden geri bana iade edeceksin. Yoksa karışmam, işten çıkarırım."