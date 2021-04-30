Sabah yazarı Güngör, Kavcıoğlu'nun sunumunu yorumladı: Keşke, sorulara cevap verilirken yazılı metinlerden yola çıkılıp, yorumlanarak aktarılabilseydi

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, , Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun dünkü “Enflasyon Raporu” sunumunda kendisine yöneltilen sorularla ilgili, "Keşke, sorulara cevap verilirken yazılı metinlerden yola çıkılıp, bunlar yorumlanarak aktarılabilseydi" dedi.

Güngör, "Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun dünkü Enflasyon Raporu Toplantısı tartışmaları da beraberinde getirdi. Aslında verilen mesajlar doğruydu. Beklendiği gibi enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edildi. 'Para politikasında ihtiyatlı duruş', 'fiyat istikrarı amacı doğrultusunda eldeki tüm araçların kullanılması', 'enflasyonu düşürücü etkiyi sürdürmek için politika faizinin gerçekleşen ve beklenen enflasyon oranının üzerinde kalacağı' açıklamaları 'kararlılık ve sabırla' sıkı para politikasının devam ettirileceğini gösteriyordu. Dedim ya, içerik piyasaları tatmin edecek cinstendi. Ancak iş soru cevap-bölümüne geldiğinde görüntü biraz flulaştı" dedi.

Güngör, yazısında "Başkan Kavcıoğlu'nun sorulara kağıtlara bakarak cevap vermesi haklı olarak 'sorular önceden mi toplandı' izlenimi doğurdu. Öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Belli ki, çıkabilecek sorular önceden düşünülüp, cevaplar hazırlanmış. Ekonomist ve gazetecilerden soru geldikçe bu hazırlık yapılan metinler üzerinden açıklama yapılmış. Tabii, haliyle, bu şekil olarak biraz kafa karışıklığına sebep oldu. Keşke, sorulara cevap verilirken yazılı metinlerden yola çıkılıp, bunlar yorumlanarak aktarılabilseydi. Böyle olmayınca, Enflasyon Raporu mesajları biraz gölgelenmiş oldu" ifadesini kullandı.

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