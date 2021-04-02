Sabah yazarı Güngör: İş kaybı yaşayanlar, üretime devam edemeyenler için başka bir destek mekanizmasının devreye alınması şart

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "En azından üretime çeşitli sebeplerle devam edemeyen ve hâlâ iş kaybı yaşayanlar için başka bir destek mekanizmasının devreye alınması şart gibi..." düşüncesini dile getirdi.

Güngör yazısında, "Pandemide işletmelerin işçi çıkarmaması için geçen yıldan bu yana hükümet çeşitli destekler sağladı. İyi ki de verdi. Zira, bunlar olmasaydı, işsizlik rakamları alır başını giderdi." görüşünü savundu.

Güngör şu ifadeleri kullandı:

"Malum, bu desteklerden en önemlisi kısa çalışma ödeneğiydi. Nisanda biten destekten şu ana kadar 3.76 milyon çalışan yararlandı. Toplam destek tutarı 30 milyar TL'yi buldu. Destekten en çok yararlanan da Covid- 19'un vurduğu imalat, hizmet, yeme-içme ve ulaşım sektörü oldu. Şimdi kısa çalışma ödeneği yerine normalleşme desteği verilmeye başlanıyor. Bu destek nedir derseniz... İşçilerini normal çalışmaya döndüren işverenlere, 6 aya kadar prim desteği verilecek.Biliyorsunuz, son dönemde dünyada bir çip krizi yaşanıyor. Ford, Honda, General Motors, Volkswagen, Stellantis, Nio gibi otomotiv devleri üretimi ya azalttı ya da durdurdu.

Bizde de Renault, Tofaş, Ford, Hyundai gibi birçok fabrika belli süre üretime ara verdi. Çip krizi elektronik sektörüne de sıçramış durumda... Yakın zamanda bilgisayar ve cep telefonu üretimde de aksamalar bekleniyor. Keza, artan Covid-19 vakaları nedeniyle tüm illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı geldi.

Bu, ulaşımdan yeme içmeye kadar hizmet sektörlerinin tamamını etkiliyor. Ramazan ayında da yeme-içme sektörü paket servise geçecek. Hammadde sıkıntısı nedeniyle imalat sektöründe de üretim sıkıntısı var. Bu durumda, söz konusu işletmelerin işçilerini geri getirip getirmeyecekleri meçhul... Hâl böyle olunca, normalleşme desteğinden de yararlanamazlar."