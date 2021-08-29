Sabah yazarı Güngör: İhtiyaç kredilerinin sınırlandırılması için harekete geçildi, gelire göre limit getirilmesi formülü gündemde

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "İhtiyaç kredilerinin sınırlandırılması için harekete geçildi. Aylık gelire göre, vatandaşın çekeceği kredi miktarına limit getirilmesi gündemde. Vadeler ise 36 ay olarak kalacak" görüşünü savundu.

Güngör yazısında, "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bireysel kredilerin sınırlandırılacağına dair açıklamalarının detayları netleşmeye başladı. Son dönemde artan bireysel krediler için Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği ve Katılım Bankaları Birliği çalışma yapıyor. Önümüzdeki hafta sonuna kadar çalışma netleşecek. Bireysel kredilere, kredi kartlarındaki gibi gelire göre limit getirilmesi formülü gündemde." ifadesini kullandı.

Güngör şunları kaydetti:

"Kredi kartı kullanıcıları için bankalar limit belirliyor. İlk defa kredi kartı sahibi olacakların birinci yıl limiti aylık belgeli gelirlerinin en fazla 2 katı oranında oluyor. Takip eden yıllarda ve daha önce kredi kartı sahibi olan kişiler aylık net belgeli gelirlerinin en fazla 4 katı limite sahip olabiliyor. İhtiyaç kredilerinde ise böyle bir durum söz konusu değil... Ekonomi yönetimi, ihtiyaç kredilerinde de benzer bir formülü uygulamayı planlıyor. Buna göre, ihtiyaç kredileri aylık gelirin belli bir kat üzerinde verilebilecek."