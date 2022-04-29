Sabah yazarı Güngör: Hepsini aynı kefeye koymuyorum ama iş adamlarının birçoğunun tıyneti bozuk

Sabah gazetesi Dilek Güngör, “Kredi alacak işadamına harcamasını fatura ve sözleşme ile belgelendirme zorunluluğu getirdi. Fakat... Bizim uyanık işadamları bu işin arkadan dolanma yöntemini de buldu. Hepsini aynı kefeye koymuyorum. Ama kimse kusura bakmasın. Birçoğunun tıyneti bozuk…” düşüncesini dile getirdi.

Güngör yazısında, “Birçoğu 150 milyar liralık kaynağın yüzde 9 faizle dağıtılacağını duyunca fatura ve sözleşme belgelendirme zorunluluğunu delmek için formüller üretmiş bile... Sağdan soldan duyuyorum. Önce tanıdığı firmayla anlaşıp, ondan mal almış gibi fatura kestirmeyi, kesilen faturayı gösterip bankadan kredi almayı, bir hafta sonra da o siparişi iptal etmeyi düşünenlerin sayısı hiç de az değil... Anlayacağınız, yine alavare dalavereye başvuracak birileri ortaya çıktı…” ifadesini kullandı.