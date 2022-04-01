Sabah yazarı Güngör: Hammaddede astronomik rakamlar var, mobilya ve inşaat malzemelerinde fiyatlar fırlamış durumda!

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Geçenlerde bir mobilyacıyla sohbetteyken ilginç şeyler anlattı. İç piyasada MDF ve sunta bulamadıklarından yakınıyor. Hammadde üreticilerinin malzemeyi yurtdışına ihraç ettiğinden kaynaklandığını iddia ediyor. Tabii olan malzemenin fiyatının da uçtuğundan... Benzer bir sorunu inşaat sektörü de yaşıyor. İnşaat malzemelerinde fiyatlar fırlamış durumda..." değerlendirmesini yaptı.

Güngör yazısında, "Eğer maliyeti karşılayacak kadar güçlü değilse inşaatçı bir süre sonra ev üretememe noktasına geliyor. Tıpkı, mobilyacı gibi... O zaman konutta arz sıkıntısı yaşanmaya başlanıyor. Bunun sonucunda da kiralar yükseliyor. İnşaatçı yüksek maliyetlere rağmen ürettiğinde de evin metrekare fiyatları astronomik rakamlara çıkarıyor. Vatandaş şehrin merkezine yakın lokasyonlarda ev almaya kalksa, metrekaresi 40-50 bin TL'den aşağıya daire bulamıyor. Merkezi lokasyonu da boşverin. İnşaat maliyetleri arttığı şehrin dışında da yani arsa payı daha düşük olan yerlerde de ev fiyatları yükseliyor. Velhasıl demem o ki... Eğer hammadde sağlayıcılar ihracatı iç piyasanın önünde tutuyorsa ve fiyatı buna göre belirliyorsa buna çare bulunmalıdır. İç piyasanın ihtiyacı karşılanmadan hammaddeyi dışarıya satmak hem sektörlere hem de günün sonunda vatandaşa zarar vermektedir." ifadesini kullandı.