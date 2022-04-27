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Bilim / Teknoloji

Sabah yazarı Güngör: Elon Musk kendi medyasını oluşturmuş oldu

"Musk'ın gelişi Twitter'ın kurtuluşu mu lanetli bir dünyanın başlangıcı mı olacak, sanırım ileride daha net anlayacağız"

27 Nisan 2022 09:56

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, ABD'li milyarder Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına ilişkin olarak, "Elon Musk kendi medyasını oluşturmuş oldu" yorumunu yaptı.

Güngör yazısında, "Lafı uzatmayacağım... Musk'ın gelişi Twitter'ın kurtuluşu mu lanetli bir dünyanın başlangıcı mı olacak, sanırım ileride daha net anlayacağız. Ama şunu söyleyeyim... Elon Musk kendi medyasını oluşturmuş oldu. Bu platformu kendi şirketlerini büyütmek için mi yoksa da siyaset için mi kullanacak, onu da hep beraber izleyeceğiz." ifadesini kullandı. 

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