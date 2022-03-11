Sabah yazarı Güngör: Devletin bazı kademelerindeki bürokratlarda da bankalarda da 'milli şuur eksikliği' devam ediyor

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Türkiye ekonomik dönüşümden geçerken Albayrak'ın dediği gibi devletin bazı kademelerindeki bürokratlarda da bankalarda da 'milli şuur eksikliği' devam ediyor." görüşünü savundu.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Burası çok önemli" isimli kitabını köşesine taşıyan Güngör, "Velhasıl demem o ki, Albayrak çok mücadele etti, yıprandı belki ama bugün Türkiye tam bağımsızlık yolundaki köprüyü geçti. Şimdi geride kalanların köprünün kolonlarını daha da sağlamlaştırması gerekiyor." yorumunu yaptı.