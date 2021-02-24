Sabah yazarı Güngör: Defalarca yazıp çizdim, nihayet Boydaklar'ın Türkiye Finans'taki hisseleri için harekete geçildi

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Defalarca yazıp çizdim. Nihayet Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en büyük finansörlerinden Boydaklar'ın Türkiye Finans'taki hisseleri için harekete geçildi. Erciyes Anadolu Holding tarafından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.” ifadesini kullandı.

Güngör yazısında şunları kaydetti:

"Suç duyurusu neyi içeriyor? Mustafa Boydak, Hacı Boydak, Memduh Boydak, Şükrü Boydak, Bekir Boydak, Yusuf Boydak, Murat Bozdağ, Halit Bayhan hakkında ihbarda bulunuluyor. Bu kişilerin gerçek hissedar olmamasına rağmen bedelsiz olarak hisselerini eş ve çocuklarına devrettiği anlatılıyor. Ve söz konusu kişilerin şahsi mal varlıkları, para, gayrimenkul ve şirket hisselerinin müsaderesi isteniyor. O dönemde delilleri kararttığı iddia edilen HSBC'yle ilgili soruşturma yapılması, Türkiye Finans'taki Boydak hisseleri için kayyum atanması talep ediliyor. Belli ki, bu mesele daha çok su kaldıracak!"