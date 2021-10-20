Sabah yazarı Güngör: Borsa spekülatörleri yer altına indi

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) sosyal medya üzerinden borsada yatırım tavsiyesi veren gruplara ceza kestiğini ancak söz konusu grupların dijital ortamda "yer altına" çekildiğini yazdı. Güngör, söz konusu grupların whatsappta gruplar kurduğunu ifade ederek yazısında şöyle dedi:

"Gruba öyle elini kolunu sallayarak giremiyorsun... O gruptan birinden referans istiyorlar.

Grupta tanıdığınız yoksa, sizi almıyorlar. Sonra eğer WhatsApp grubuna girecekseniz, belirledikleri bir aracı kurumda hesap açmanız zorunlu... Girişi zorlaştırma nedenleri, SPK uzmanlarına yakalanmamak"