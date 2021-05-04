Sabah yazarı Güngör: 10 kişiden 3'ü, bankadaki parasını mevduata yatırıp ödeme yapmadı

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, tam kapanma ile ibraz süresinin son günü 30 Nisan ila 31 Mayıs arasına denk gelen çeklerin 1 Haziran’dan sonraya ertelenmesine ilişkin olarak, "Çek keşidecileri ve bankalar ibraz ertelemesini fırsata çevirdi. 10 keşideciden üçü bankadaki parasını mevduata yatırıp ödeme yapmadı" dedi.

Güngör "Çek takasına getirilen ertelemeyi bazı bankalar ve keşideciler (çek düzenleyen kişi) fırsata çevirdi. Normal zamanlarda takasa giren çeklerin ödenmeme oranı yüzde 1 iken, bu oran yeni düzenleme bahanesiyle yüzde 30'a çıktı. Yani çeki düzenleyen 10 keşideciden 3'ü bankadaki parasını ya çekerek ya da vadeli mevduata yatırarak ödeme yapmamayı tercih etti. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, mart ayında bankalara ibraz edilen çek adedi 1 milyon 632 bindi. İbrazın ertelenmesi bahanesiyle yaklaşık 500 bin adede yakın çekin ödenmediği belirtiliyor" dedi.

Güngör, "Dün Türkiye Bankalar Birliği çek ibrazı ve ödemeleriyle ilgili 10 büyük bankayla toplantı yaptı. Edinilen bilgilere göre, 10 büyük banka piyasada nakit akışının bozulmaması için inisiyatif aldığını belirtti. Bazı münferit olayların olabileceğini ancak hesapta para varsa ödeme yapıldığını, müşterilerine sahip çıktıklarını bildirdi" ifadesini kullandı.

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