Sabah yazarı Güngör: 1 Mart'tan itibaren bazı esnafın elektrik faturası 250 ila 500 lira arasında düşebilir

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in dün katıldığı bir programda "Esnafın elektrik faturalarında muhtemelen yüzde 25 indirim olabilir" sözlerini değerlendirdi.

Güngör, farklı iş kolundan esnafın faturalarını incelediğini ifade ederek "Misal, bir manavın ortalama günlük tüketimi 12.21 kwh. Ocak ayına ilişkin faturası 1.046 TL gelmiş. Kuyumcu ortalama günlük tüketimi 22.4 kwh. Gelen faturası 1.785 TL. Ortalama 13.4 kwh elektrik tüketen bir kuaföre 1.030 TL fatura gelmiş... 1 Mart'tan itibaren yeni düzenleme devreye girdiğinde, aşağı yukarı bu örneklerdeki faturalar 250 ila 500 TL arasında düşebilir."

Güngör, "Yapılacak düzenlemenin yeniden herhangi bir mağduriyete neden olmadan gerçekleştirilmesi şart... O yüzden ince elenip sık dokunması ve yeniden değiştirmeye mahal vermeden yapılması gerekiyor" dedi.

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