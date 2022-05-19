Sabah yazarı: Geniş halk kitleleri için tartışmasız öncelik, gıda enflasyonu! 

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Kanımca şu anda, geniş halk kitleleri için tartışmasız öncelik, gıda enflasyonu! Hane halklarının tüketim kalıplarında en yüksek yekûnu tutan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artış, günlük konuşmaların hatta yakınmaların da ana konusu. Amenna!" düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu yazısında, "Şunu da unutmamak lazım... Hayat pahalılığı, Suriyeli sığınmacılar ve seçim güvenliğine ilişkin erkenden başlatılan tartışmalar Türkiye siyasetinin fay hatları olarak, sistematik biçimde kullanılmak isteniyor" görüşünü savundu.

Müderrisoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bana göre, "kararsız seçmen" tanımı, artık klişe kaçıyor. Meselâ, AK Parti özelinde konuşacak olursak, "Askıda Seçmen" benzetmesi daha uygun görünüyor. Yani, AK Parti'ye daha önce oy vermiş, gönlü AK Parti'den yana ama ya geleceğe dair beklentisi ya da özel küskünlük nedenleri ile ayrı bir kategoride duran seçmen topluluğu mevcut. Bu insanların gözü de hâlâ AK Parti'de. AK Parti ile yürüyüşünü sürdüren seçmenlere, AK Parti'ye yatkın ama şimdilik sağı/solu gözleyen seçmenlerin asli kimliği ile yeniden kazandırılması, 2023 ve sonrasının kaderini belirleyecektir."