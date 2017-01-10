Sabah yazarı: FETÖ Meclis'e silah sokup cinayet işleyebilir

Sabah yazarı Ersin Ramoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul'unda görüşülen anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Meclis'i gerecekler ama teklife engel olamayacaklar ama en tehlikelisi FETÖ. Gözleri döndü çünkü. Üstelik malum partinin içinde adamları da var. Rus Büyükelçi Karlov suikastında olduğu gibi olabilir. Yani FETÖ Meclis'e silah sokup cinayet işleyebilir. Çünkü 'Başkanlık' onların bitişi demek olacak" iddiasını ileri sürdü.

Ersin Ramoğlu'nun "FETÖ Meclis’te cinayet işletebilir" başlığıyla yayımlanan (10 Ocak 2017) yazısı şöyle:

CHP 'direniş'e başladı. Cümbüş var cümbüş! Artık şişe mi atarlar, su mu fırlatırlar yoksa yumruklar mı konuşur bilmem…

Adamlar politika üretmek yerine pislik çıkarmaya karar verdi çünkü.

Kavgaya bayılıyorlar.

Hele de milletle.

Engellemek için ne yapabilirler?

Mesela gündem dışı konuşma talebinde bulunabilirler.

Masal anlatmak için.

İpe un sermek için yoklama da isteyebilirler…

Önerge verebilirler.

Ya da gerginlik çıkararak anayasa değişikliğine mani olmaya çalışırlar.

CHP Anayasa Komisyonu'nda farklı davranmadı çünkü.

Orada da bağırdı, çağırdı.

Su bardağı fırlattı.

Pislik çıkardı…

Peki sonuçta ne oldu?

Ne olacak...

Milletin istediği oldu.

AK Parti'nin teklifi komisyondan geçti.

Orada da bağırıp çağırdılar.

Şimdi bir tarafta AK Parti ve MHP, diğer tarafta CHP ile HDP var…

Sonuç malum…

Meclis aritmetiği ortada.

Bağırıp çağırmalarıyla kalacaklar…

Üstelik CHP, PKK partisiyle yan yana duruşunu halka izah edemez hale gelecek…

Meclis'i gerecekler ama teklife engel olamayacaklar…

Ama en tehlikelisi FETÖ…

Gözleri döndü çünkü.

Üstelik malum partinin içinde adamları da var…

Rus Büyükelçi Karlov suikastında olduğu gibi olabilir.

Yani FETÖ Meclis'e silah sokup cinayet işleyebilir.

Çünkü 'Başkanlık' onların bitişi demek olacak…

***

Hayden Sürmene'ye…

Meclis'i bir yana bırakıp memlekete gideyim bugün…

Oranın da en güzel yerine…

Çamburnu'na…

Biliyorsunuz zor söndürülen bir yangın çıktı Çamburnu ormanlarında…

Sarıçam yükseklerde olur…

Ama dünyada deniz seviyesinde yetişen sarıçam ağaçları sadece Çamburnu'nda var.

Yaktılar Çamburnu'nu…

CHP'li Barış Yarkadaş bayram etti.

Yeni bir Gezi çıkaracağını sandı…

Adam öyle bir senaryo yazdı ki evlere şenlik…

Oysa ben kendimi bildim bileli kıbleli havalarda Çamburnu hep yanar…

Yani yakarlar…

Yanan yerlere de çevredeki arazi sahipleri ya çay diker ya da ev yapar…

Böyle bir amaç için yakıldığı ortada.

Kaldı ki eskiden yakılan yere isteyen istediğini yapardı.

Şimdi böyle bir şey yok.

Fitneci CHP'liler bir yandan Meclis'te pislik çıkarmaya çalışıyor, diğer yandan Çamburnu'ndaki yangın üzerinden milleti kışkırtmaya kalkıyor.

***

CHP'li Barış Yarkadaş'ın başını çektiği ve sosyal medyada provokasyona dönüşen kışkırtma girişimine Trabzonlu prim vermedi.

CHP'li Yarkadaş ve Haluk Pekşen yangını sokağa sıçratmak için çok çabaladı ama…

Yemedi…

Barış Yarkadaş ve arkadaşları senaryoyu yazıp oynadı.

Güya Reis, Çamburnu'nu Katar Emiri'ne vermiş.

Tezgâha bakın…

Akla bak!

Ne akıl biliyor musunuz?

Katar Emiri oraya kayak tesisi yapacakmış ha.

Ne diyelim.

Allah akıl izan versin…

Ulan oraya yılda üç gün kar yağar, o da 10-15 santim olur…

Sonra üç gün içinde de eriyip kalkar…

Katar Emir'i deli midir?

Trabzon'un yüksek yaylaları dururken Çamburnu'nda ne işi var?

El insaf!

CHP'lilerin kafası bu tip işlere mi çalışır hep?