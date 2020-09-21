Sabah yazarı: Fahrettin Koca sonunda Koronavirüs dışında da hastalık olabileceğini hatırladı

Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı eleştirdi. Bakan Koca'nın grip virüsüne karşı yaptığı uyarıyı hatırlatan Barlas, "Sonunda galiba hayırlı bir gelişme oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs dışında da hastalık olabileceğini hatırladı ve bizlere hatırlattı" dedi.

Koronavirüs salgınının birçok gerçeği unutturduğunu söyleyen Barlas şunları kaydetti:

"Sanki sağlığımızı tehdit eden tek hastalık bu virüsün yaydığı salgındı. Sağlık alanındaki bütün yatırımlar ve bu arada birbiri ardınca açılan şehir hastaneleri, sadece Koronavirüse karşı yapılıyorlardı."

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Bakan Koca ne demişti?

Sağlık Bakanı Koca kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Koronavirüs salgınına ilişkin vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Koca, grip virüsüne karşı da şu uyarıyı yapmıştı:

"Gribin sebebi influenza virüsü, koronavirüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar. Koronavirüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım."