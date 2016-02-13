Sabah yazarı: Fahişe fiyatları yerlere düşmüş; bizim zamanımızda genç kadınlar 10, yaşlı kadınlar 5 liraydı!

Sabah yazarı Engin Ardıç, bugünkü yazısında "Fahişe fiyatları da yerlere düşmüş. Konya'da bir mezarlıkta altı kadın yakalamışlar, ilişki bedeli '20 ila 30 lira' çıkmış" dedi. Gene 'bizim zamanımızda' genç kadınlar on, yaşlı kadınlar beş liraydı" diyen Ardıç, "Bu genelev tarifesi... Özel ve gizli evlerde bedel 60 liraya kadar çıkıyordu" ifadesini kullandı.

"Ünlü bir sahne ve sinema yıldızının 500 liraya 'çalıştığı' söylenirdi, adını verecek değiliz" diyen Ardıç, "Ama o zamanlar liranın alım gücü de bugünkünün dört, hatta beş misliydi" dedi.