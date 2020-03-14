Sabah yazarı ergenlere "mal" dedi

Sabah yazarı Engin Ardıç, 1997 basımı Harry Potter kitabının bir nüshasının Londra'daki bir müzayedede 118 bin Sterlin'e satılmasına tepki gösterdi. Söz konusu kitabı tanıtırken, ergenler için "Mal" ifadesini kullanan Ardıç, kitabı alan kişi için de, "Parayı nereye koyacağını bilemeyen zengin kazmalardan biri olmalı bu" ifadesini kullandı.

Yazısının devamında Yılmaz Özdil'in 'Atatürk' adli kitabının 2 bin 500 liradan satıldığını hatırlatan Ardıç, "Kabahat Yılmaz'ın değilmiş, Amerikan emperyalizminin serseme çevirdiği dünya dıngıllarından Türkiye'nin payına düşenleri kafalamış, yolabildiği kadar yolmuş. Ama bu J.K. Rowling denilen hatun onu solladı geçti. Şimdi bütün mesaisini 'ne yazar da kimden bir çırpıda 950 bin götürebilirim' konusuna harcamalı, bu yönde kafa yormalıdır. Ne yani, enayi kerizlemede Batı'dan geri mi kalacağız? diye yazdı.

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