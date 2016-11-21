Sabah yazarı: Erdoğanomics ile ülkeye para akar; faiz de enflasyon da düşer

Sabah gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, bürokratik oligarşi ve maliye terörünü bitirecek deregülasyon devrimi diye adlandırdığı dönemi yalnızca Tayyip Erdoğan'ın bitirebileceğini belirterek " Erdoğanomics ile ülkeye para akar, faiz de enflasyon da düşer" dedi. Kütahyalı, "Milyonlarca girişimci ve yatırımcı bu devrimi bekliyor" diye yazdı.

Kütahyalı'nın Sabah gazetesinde yayımlanan (21 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Dün de ifade ettiğim gibi bu ülkenin bol para bulmaya ihtiyacı var, yoksa fakirleşiyoruz. Bol para gelmesi için de yepyeni ve devrimsel bir finansal dönüşüme ihtiyacımız var. Deniz bitti. Klasik yöntemlerin sonuna gelindi...

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Bürokratik oligarşi ve maliye terörünü bitirecek bu deregülasyon devrimini de yalnızca Recep Tayyip Erdoğan yapabilir.



Bu yapılanlar da literatüre Erdoğanomics olarak geçer.

Milyonlarca girişimci ve yatırımcı bu devrimi bekliyor...

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Erdoğanomics programı uygulanırsa bu ülkeye her yönden her türlü para akar, faizler de enflasyon da düşer. Çünkü Türkiye'nin ana meselesi talep değil maliyet enflasyonudur...

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Enflasyon, hayat pahalılığı, yani bir malın fiyatının artması demektir. Diyelim ki fabrikamda 1000 tane mal yapıyorum.

Bu malın fiyatı ya talep ya da maliyetten artar...

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Bu malı 7 bin liraya yapıyorum. 10 bin liraya satıyorum. Kapasitem belli. O sırada büyük bir sipariş geldi. 15 bin lira veren var. Ben bunun fiyatını 15 bin lira yaptığım takdirde, işte bu talep enflasyonudur...

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Ama maliyet unsurları değişmez ise, ileride bu fiyat düşer. İleride başkalarının da aynı piyasaya girmesiyle, fiyat yine 10 bin liraya düşer. Yani talep enflasyonu ekonomi için kötü bir olgu değildir...

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Maliyet enflasyonu ise, daha önce 7 bin liraya mal edilip,10 bin liraya satılan mal, yüksek faiz ve bazı girdilerin pahalılaşması nedeni ile 7 bin lira yerine 18 bin liraya mal edilip, 10 bin lira yerine 25 bin liradan satılırsa bu da maliyet enflasyonunu oluşturur...

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Maliyet enflasyonu söz konusuysa faiz ile enflasyon arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. Faiz artarsa enflasyon artar ya da bir başka ifadeyle enflasyon artarsa düşürmek için faizi düşürmek gerekir. Faizler düştükçe enflasyon da düşer...

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Ancak, hayat pahalılığını sadece o endeksin maliyet enflasyonuna bağlayamazsınız.

Çünkü endekste birçok mal vardır. Bazı malların talebi bir şekilde yükselip, talep enflasyonuna neden olurken, bazı mallarda da maliyet enflasyonu ile karşılaşılır...

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Şimdi dikkat edin maliyet enflasyonunda yüksek faiz ve diğer girdilerin artması ile fiyatlar da artıyor. Fiyatları artıran, artık talep enflasyonu değil, yüksek faiz olgusudur. Sonuç olarak Türkiye'nin bugünkü sorunu, talep enflasyonu değil, aksine maliyetenflasyonudur. Çözüm deregülasyoncu Erdoğanomics devrimidir...