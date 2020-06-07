Sabah yazarı Engin Ardıç'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kendisine 'sayın' demiyorum, saygıyı hak etmiyor, tam tersine dalga geçilmeyi hak ediyor

Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konu edindiği "İnsafın kurusun Kemal" başlıklı yazısında, "Hayır, kendisine Sayın Kılıçdaroğlu demiyorum, saygıyı hak etmiyor. Tam tersine, dalga geçilmeyi, sarakaya alınmayı, makaraya sarılmayı fena halde hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye için son derece 'zararlı' olduğunu ve 'cahil ve pervasız' bir adam olduğunu belirterek, "CHP'nin silkinip kendine gelmesinden, bu adamı ve çevresine çöreklenmiş siyasi çeteyi başından atmasından başka çıkar yol da görünmüyor."

Yazının tamamı için tıklayın...