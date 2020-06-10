Sabah yazarı Engin Ardıç'tan CHP değerlendirmesi: En iyisi, o partiyi kapatın gidin, Türkiye de nefes alsın

Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, CHP'de parti için muhalefetin sözcüsü Umut Oran'ın "CHP altı oka dönsün" önerisine yönelik olarak, "Programdır ama 1937 yılının programıdır. Bunlar, yani Kemalistler, CHP'nin altı ok sayesinde iktidara geldiğini ya da o sayede iktidarda kaldığını sanıyorlar.



Evladım, siz iktidara "diktayla" geldiniz ve yirmi yedi yıl diktayla kaldınız. Hiçbir serbest seçimi kazanmış değilsiniz bu programla, "şaibeli" 1946 seçimini saymazsak..." diye yazdı.

Engin Ardıç, CHP'nin varlık nedeninin kalmadığını ve havanda su dövdüğünü iddia ederek, "Bu çapsızlık, bu zavallılık bizi gerçekten üzüyor. Siz bu kafayla Kılıçdaroğlu'ndan ve çevresine çöreklenmiş siyasi çeteden sittin sene kurtulamazsınız ve memleketi de kurtaramazsınız.



İsterseniz deneyin: Kemal Bey'i devirin, sonra da bu programla halktan oy isteyin. Küt diye yüzde 15'e, hatta yüzde 10'a düşersiniz, şaşar kalırsınız. En iyisi, o partiyi kapatın gidin, Türkiye de nefes alsın." ifadelerini kullandı.

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