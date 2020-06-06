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Medya

Sabah yazarı Engin Ardıç: Şimdi Enis gene kodeste, Kemal Bey bu sefer de yürüyecek midir?

06 Haziran 2020 07:45

Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, Enis Berberoğlu için başlatılan adalet yürüyüşü fikrini eski meclis başkanlarından Hüsamettin Cindoruk'un verdiğini belirterek, "Hüsamettin Bey küçük abdestini tutamıyordu ama mesele Tayyip düşmanlığı olunca kafası vızır vızır işliyordu.
Kemal Bey Ankara'dan çıktı, Maltepe'ye kadar yürüdü." ifadelerini kullandı.

Engin Ardıç, Enis Berberoğlu'nun yeniden cezaevine girmesini de, "Şimdi Enis gene kodeste, Kemal Bey bu sefer de yürüyecek midir?" diye değerlendirdi.

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