Sabah yazarı Engin Ardıç: Rahmeti falan tabii anladık da, Demirel "cumhurbaşkanı olarak takdirle anılacak" bir adam değildir

Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, Demirel Vakfı'nın, ölümünün 5. yıldönümü nedeniyle eski cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel için gazetelere verdiği "Sayın cumhurbaşkanımızı rahmet, minnet, takdir ve özlemle anıyoruz" ilana ilişkin olarak "Rahmeti falan tabii anladık da, Demirel "cumhurbaşkanı olarak takdirle anılacak" bir adam değildir.



Yedi yılını çok kötü kullanmış, vaktiyle kafa tuttuğu vesayetçi bürokrasiye tamamen teslim olmuştur.

Erbakan ve Çiller'e duyduğu hınç yüzünden 28 Şubat darbesine çanak tutacak, hatta onu açıkça destekleyecek kadar!" ifadeleriyle eleştirdi.

Engin Ardıç, eski Demirel ve sonraki Demirel'in birbirinden net çizgilerle ayrıldığını iddia ederek, "Demirel'in "işi" 1980 yılında bitmişti. Darbeden bile önce, ekonominin yönetimini Özal'a verdiği gün bitmişti. 12 Eylül'de değil, 24 Ocak'ta. Bunu kendine asla yediremedi. Darbeden sonra 11 yılını, Özal'a bıraktığı "mevziyi" yeniden kazanmak için harcadı." diye yazdı.

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