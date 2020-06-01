Sabah yazarı Engin Ardıç: Kemalistler iktidara gelirse başı örtülü kızları üniversiteden kovacaklar, çarşafları yırtacaklar, başka?

Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılıp, 'Kemalistler'in iktidara gelmesi durumunda, 'apışıp kalacaklarını' belirterek, "Ne yapacaklar? Kemalist bir program mı uygulayacaklar? Yani başı örtülü kızları üniversiteden kovacaklar, çarşafları yırtacaklar, sakalları yolacaklar, devlet dairelerini de başı örtülülerden temizleyecekler, başka?

Devlete, özellikle yargıya kendi adamlarını yerleştirecekler, başka?

Emperyalizme mi karşı çıkacaklar? Tayyip Erdoğan "kralını" yapıyor.Yoksa Amerikan politikasına boyun mu eğecekler? Nerede kaldı Kemalizm?

Somut bir kalkınma programları var mıdır? Yoktur. Daha doğrusu, kalkınma yolunda epey ilerlemiş ülkeyi "daha da ileri götürme" projeleri var mıdır? Yoktur. İstanbul Havaalanı'nı kapatacaklar, Beştepe Külliyesi'ni yıkacaklar ya da bir üniversiteye devredecekler, üçüncü köprüye de ıspanak ekecekler, başka?" diye yazdı.

Engin Ardıç, CHP'nin iktidara gelmesinin bir yolu olduğunu iddia ederek, "Sağcı bir iktidara yamanıp (1991'de SHP'nin yaptığı gibi), bu koalisyonun kendine düşen payından (örneğin üç beş bakanlık) olabildiğince nemalanmak... Örneğin Abdullah Gül başkanlığında bir yamalı bohça... Eh, o zaman da Kılıçdaroğlu kendince doğru yoldadır. Devirmeyin, kalsın. Kendince doğru yol dedik, çıkar yol demedik." ifadelerini kullandı.

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