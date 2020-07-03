Sabah yazarı Engin Ardıç: Eski Türkiye'ye mi döneceğiz yenisini kuralım derken?

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, 'sosyal medya' için 'psikopat cenneti, pislik yuvası, çirkef çukuru' tanımlamaları yaptığı yazısında, "Daha önce YouTube kapatıldı, sonra açıldı. Daha önce Wikipedia kapatıldı, sonra açıldı. Şimdi de Facebook mu kapatılacak, bir süre sonra gene açılmak üzere? Sivrisineği öldürmek kolay da bataklığı kurutmak çok zor." ifadelerini kullandı.

Engin Ardıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya arasında saydığı Netflix içinse "Bunların arasında Netflix'in ne işi olduğunu da anlayamadık. Netflix bir "iletişim platformu" değil, bir sinema ve dizi kanalı.

Canım bu da bir iletişimdir, tamam da... Oraya kimse yüz kırk vuruşla çarpık fikirlerini kusmuyor...

Gösterdiklerinin yüzde doksanı da "çarçur Amerikan molozu", o da tamam da...

Kötü de olsa, beşinci sınıf da olsa bir sanat eseri nasıl yargılanacak? Eee, Eski Türkiye'ye mi döneceğiz yenisini kuralım derken?" diye yazdı.

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