Sabah yazarı Engin Ardıç, CHP'nin yapacağı kurultayı 'eleştirdi': Herhangi bir millet bahçesi bunlara tahsis edilebilir, ortalığı pisletmemek şartıyla

Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, CHP'nin açık alanda yapmayı planladığı kurultaya ilişkin olarak, "Vaktiyle İnönü, Hitler'in Nürnberg'de yaptığı gibi binlerce parti militanını toplayacak bir açık hava alanı yaratmamakla hata etmiş. O devasa gamalı haçın yerine de altı ok heykeli koyarlardı.

Herhangi bir millet bahçesi bunlara tahsis edilebilir, ortalığı pisletmemek şartıyla. Ayrıca mangal da yasaktır.

Fakat gene de "sosyal mesafe" kuralı devreye giriyor. Çalışmaları sürdürüyorlarmış... Bu arada, parti meclisi üyesi ve de mikrop uzmanı Prof. Dr. Gaye Usluer bunlara bir "sunum" yapmış.



Sunumda, sosyal mesafe gerçeğine dikkat çekilmiş. Bu sosyal mesafe, halkla CHP bürokratları arasındaki mesafe değil tabii. Eskiden olsa "üstü başı dökülen köylüler Ulus'tan Kızılay'a geçemezler" deyip konuyu kapatırlardı." diye yazdı.

Engin Ardıç, 6 metre aralıklı durması gereken delegelerin sığabileceği alan olmadığını iddia ederek, "Niçin bu zor günler öngörülerek Ankara'ya da bir Bayan Mevhibe Tayyare Meydanı uydurulmamış?

En iyisi, olayı yurt dışına taşımak.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "aidiyeti cihetiyle" Ötüken Yaylası biçilmiş kaftandır.

Olmadı, Mimar Werner March'ın Berlin'de Olympiapark içine yaptığı, ünlü faşist şair ve Hitler'in akıl hocası Dietrich Eckart'a adanmış amfitiyatroyu tercih ediniz. Hani İstanbul'da, Milli Şef devrinde yapılmış taklidi de vardır.

Angela Merkel'den izin alırsınız." ifadelerini kullandı.

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