Sabah yazarı Engin Ardıç: CHP'nin şimdiki bazı yöneticilerinde tilki değil sansar kuyruğu var

Sabah yazarı Engin Ardıç, bugünkü köşesinde 17 Eylül 1961’de Adnan Menderes’in idamında İsmet İnönü’nün tavrı ile bugünkü CHP’lileri karşılaştırdı. “İsmet Paşa'nın kafasında dokuz tilki dolaşır, dokuzunun da kuyruğu birbirine değmezmiş... Benim çocukluğumda halk arasında böyle derlerdi” diyen Ardıç, “CHP'nin şimdiki bazı yöneticilerinde tilki değil sansar kuyruğu var” ifadesini kullandı.

Ardıç, “Tilki ve sansar" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

İnönü, darbeyi çok istemiş, bu konuyu çok kaşımış, çok desteklemişti. Menderes'i hataya sevk etmiş, hırçınlaşmasını, zıvanadan çıkmasını sağlamıştı. Darbenin gelmekte olduğunu biliyor, sağ kulağının üstüne yatıyordu. Aslında buna "çanak tutmak" denirdi.

Yani, korkmasına gerek yoktu. Yoksa cuntanın mektubunu nasıl olsa dikkate almayacağını tahmin ediyordu da, ileride "ben insanlığımı yaptım, ellerim temiz" diyebilmek için kendine pozisyon mu hazırlıyordu?

İsmet Paşa'nın kafasında dokuz tilki dolaşır, dokuzunun da kuyruğu birbirine değmezmiş... Benim çocukluğumda halk arasında böyle derlerdi...

1972 yılında fena halde değdi. Partinin başından gitti, bu tarihi bir olaydı.

1973 yılında da ortada tilki milki kalmadı.

CHP'nin şimdiki bazı yöneticilerinde tilki değil sansar kuyruğu var.

Bazılarında da galiba sırtlan.

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