Sabah yazarı Engin Ardıç: Bu basında bazı kişiler Erdoğan'ın seçimi gerçekten kaybedebileceğine inanır görünüyorlar, asıl eğlence kaynağı bu

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, CHP yönetiminin kurultayda delegenin onaylamadığı bazı izimler için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığını yapacağını belirterek, "Ünal Çeviköz'ü "dış ilişkilerden sorumlu başdanışman" yapacak. Dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı koltuğu da boş kalacak. Böylece eski hamam, eski tas ve eski tellaklar yerli yerinde... Eh, hamam müşterisi de yerli yerinde... Zevkle keseleniyor... Sabun da sürdürüyor... Kemal Bey Ünal'ı çok mu seviyor? Kanı mı kaynamış? Sakın "okyanus ötesi öyle istediği için" olmasın?" diye yazdı.

Engin Ardıç, cumhurbaşkanlığı seçimine 3 yıl kaldığını belirterek, "Fakat bu basında bazı kişiler Tayyip Erdoğan'ın seçimi gerçekten kaybedebileceğine inanır görünüyorlar ki, asıl eğlence kaynağı bu.

Onları bekleyen bir soğuk duştur, eh, her hamamın da bir soğukluk bölümü vardır." ifadelerini kullandı.

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