Sabah yazarı Engin Ardıç: Bir ara, Ali Koç'u cumhurbaşkanı adayı olarak "ittirmeye" çalışan "holding züppeleri" vardı

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maça değinen Sabah yazarı Engin Ardıç, bir dönem cumhurbaşkanlığı için adı geçen Ali Koç için, "Bir ara, Ali Koç'u cumhurbaşkanı adayı olarak "ittirmeye" çalışan "holding züppeleri" vardı..." ifadelerini kullandı.

Engin Ardıç, derbide açılan pankartı da, "Tribününde, futbol çemişlerinin "koreografi" demekte ısrar ettikleri gösterilerden de yaparsın. (Daha da beteri, "kareo" diyeni de var.) Ama "seni de seni seveni de sevmiyoruz" diye bir pankart açarsan işin rengi değişir..." sözleriyle eleştirdi.

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